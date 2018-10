Digital360 prosegue il programma di buy back

(Teleborsa) - Digital360 ha acquistato, dal 15 ottobre al 19 ottobre 2018, n. 2.000 azioni proprie, pari allo 0,012% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 1,245 euro per un controvalore complessivo di 2.490,00 euro.



Alla data odierna l'Emittente detiene direttamente n. 23.000 azioni proprie, pari al 0,143% del capitale sociale.



Giornata da dimenticare oggi a Piazza Affari per Digital360, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,42% sui valori precedenti.