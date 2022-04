Digital360, perfezionato acquisto quota maggioranza ICT LAB

Martedì 26 Aprile 2022, 18:45







(Teleborsa) - DIGITAL360 ha perfezionato l'acquisto di una quota del capitale sociale pari al 25,5% di ICT LAB PA S.r.l. ("ICT LAB"), di cui aveva già

acquisito una prima quota del 25,5% nel mese di ottobre del 2021, e arriva così a detenerne la maggioranza.



Il prezzo concordato per il secondo 25,5% delle quote sociali ammonta a 991.669 euro, comprensivi di 241.669 euro corrisposti per la PFN (creditoria) della società al 31/12/2021.



Complessivamente il 51% della società è stato acquistato per la somma di 1,98 milioni di euro (comprensivi della PFN per 0,5 milioni di euro), di cui 0,6 milioni ancora da corrispondere alla data odierna, 26 aprile 2022.