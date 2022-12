Digital360 perfeziona acquisto quote Xona

(Teleborsa) - Digital360, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha concluso l'acquisizione di una quota pari al 51% della società argentina EMPRENDIMIENTOS AEREOS (XONA), già annunciata al mercato lo scorso gennaio., comunicazione ed eventi (in presenza e digitali) con una specifica focalizzazione sul mercato tech, è stata la prima acquisizione all'estero formalizzata nel 2022 (grazie ad un preliminare di acquisto), ed ha dato l'avvio ad una strategia di espansione in aree ricche di interesse per Digital360: sud America e Spagna, mercati caratterizzati da una enorme dimensione e da un altrettanto significativo potenziale di sviluppo.E' così che all'accordo con Xona sono seguite le operazioni concluse in Spagna (BPS), Colombia (X3Media e Impacto), Messico (Netmedia), ed altre sempre in LATAM sono attese tra dicembre e l'inizio dell'anno nuovo.Ilè stato pari a 0,4 milioni di euro oltre la PFN che, a ragione degli ottimi risultati di Xona conseguiti nell'anno, è creditoria per circa 0.5 milioni di euro, e che pertanto comporta un esborso di circa 0,25 milioni di euro per il relativo 51%, una parte della quale (per circa 0,1 milioni) verrà pagata nei prossimi mesi.