27 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Digital360 ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2021 e altresì deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 28.615, come segue: a riserva legale per il 5%, pari a Euro 1.431; a nuovo per il restante importo, pari a Euro 27.184.

Inoltre gli azionisti hanno approvato la proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie presentata dal CdA. L'autorizzazione, valida per 18 mesi, stata conferita al fine di attribuire al Consiglio la facoltà di effettuare l'acquisto in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal CdA, sino a un importo complessivo massimo di Euro 1.500.000 e sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 3% del capitale sociale (tenendo conto delle azioni già in portafoglio della società).