Digital360, ok CdA aumento a servizio piano stock option

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Digital360 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile,, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.500.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Digital360", ad unAlla data odierna sono state assegnate integralmente 2.500.000 opzioni. Nello specifico il regolamento del Piano prevede che 2.000.000 di opzioni (A) potranno essere esercitate da ciascun beneficiario a condizione che il prezzo di mercato delle azioni al momento dell'esercizio sia superiore a 2 euro. In presenza di un prezzo inferiore la percentuale di esercitabilità sarà proporzionalmente ridotta, fino al prezzo di 1,15 euro che rappresenta la soglia minima per l'esercizio delle opzioni.L'esercizio delle restanti 500.000 opzioni (B) è legato alla condizione di permanenza dei manager e al raggiungimento delle performance target di redditività delle Business Unit che essi dirigono.Alla data odierna sono state esercitate 166.666 opzioni B che danno diritto a sottoscrivere 166.666 azioni Digital360. Le azioni rivenienti dall'esercizio delle 166.666 Opzioni B esercitate saranno emesse a seguito dell'iscrizione al registro delle imprese della delibera di aumento di capitale approvata dal Cda.