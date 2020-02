Digital360 lancia EnergyUp.Tech, portale dedicato all'innovazione digitale nell'energia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, portando nuove idee e proposte per ridurre gli sprechi, migliorare la gestione delle risorse e rinnovare i modelli di business.Per dare risposte alle sfide dello sviluppo e dellae alla domanda di informazioni e ricerche su questi temi, il Gruppo Digital360 lancia, il portale che racconta l'innovazione digitale applicata all'industria dell'energia e delle utility.La testata, diretta da Mauro Bellini, nasce con l'obiettivo di proporre analisi di mercato, ricerche, approfondimenti, case history, presentazioni di soluzioni e progetti per offrire agli operatori del settore un aggiornamento quotidiano su tecnologie, servizi, esperienze e progetti in ambito energetico.- afferma-. Il portale EnergyUp.tech arricchisce l'offerta del network, che diffonde la cultura digitale e imprenditoriale nel paese, agevolando l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazioni digitali e soluzioni tecnologiche. I nostri portali online, l'offerta editoriale e la community raggiunta, sia nell'ambito del marketing digitale che in quello dell'advisory & coaching".