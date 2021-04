8 Aprile 2021









(Teleborsa) - DIGITAL360, società quotata sul mercato AIM Italia, ha comunicato risultati positivi nel 2020 della practice di Information & Cyber Security della propria controllata P4I-Partners4Innovation, la quale ha registrato una crescita dei ricavi del 14%, passando da 1,3 a 1,5 milioni di euro. In particolare, la società ha registrato una crescita dei ricavi dei servizi ricorsivi in abbonamento del 162% rispetto al 2019.

"I buoni risultati sono frutto della diversificazione in diversi settori e dimensioni aziendali, degli investimenti in nuove competenze e tecnologie, e della scelta di puntare su servizi ricorsivi ad abbonamento attraverso l'ingegnerizzazione dei processi e una migliorata capacità di erogazione", ha commentato Gabriele Faggioli, CEO di DIGITAL360.

"Per il 2021, la strategia prevede un ulteriore investimento in persone e formazione, con un consolidamento dei servizi as a service al centro della nostra proposta innovativa unitamente all'utilizzo di tool informatici già sviluppati e in corso di realizzazione", ha aggiunto.