Digital360, conclusa acquisizione 51% quote di Methodos

(Teleborsa) - Digital360 ha concluso in data odierna l'acquisizione del 51% del Gruppo Methodos.



Nello specifico l'operazione si è formalizzata con l'acquisizione indiretta del 51% delle quote delle società Methodos e Accompany (rilevate per il tramite dell'acquisizione del 100% della holding Methodos Group) e il 51% della società Digital Attitude (di cui il 28% circa

rilevato indirettamente tramite Methodos Group e per il restante 23% circa acquisito direttamente da altri soci venditori).



In data odierna è stata corrisposta per cassa la somma di 4,6 milioni di euro, comprensiva della PFN, con un contestuale obbligo da parte di alcuni venditori di reinvestire, sempre in data odierna, parte della somma ricevuta (per l'ammontare di 0,57 milioni di euro), per la sottoscrizione di azioni Digital360 valorizzate al prezzo di 4,70 euro ciascuna, e con la conseguente emissione di 120.284 azioni ordinarie.



