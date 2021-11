DIGITAL360, CdA ha approvato nuovi piani di incentivazione

(Teleborsa) - Il CdA di DIGITAL360, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei media e della trasformazione digitale, ha deliberato l'approvazione di due nuovi piani di incentivazione basati su opzioni e l'attuazione del piano di incentivazione definito nell'ambito del contratto di investimento sottoscritto in occasione dell'acquisizione del 49% di Effettodomino. Per rendere effettive le proposte del consiglio, l'assemblea dei soci è stata convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 15 dicembre, in prima convocazione e, occorrendo, per il 16 dicembre, in seconda convocazione.

In particolare, evidenzia una nota, sono stati approvati i seguenti piani: piano di incentivazione tramite Stock Option per tutte le persone chiave del Gruppo - amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti - che hanno un ruolo rilevante nella crescita futura del business (SOP Italia 2021-2024); specifico piano di incentivazione tramite Stock Option per le persone chiave dedicate allo sviluppo del business internazionale (SOP Internazionale 2021-2026); emissione di azioni gratuite riservata al venditore della società Effettodomino (Piano Grant) in ragione del meccanismo di incentivazione previsto dal contratto di investimento sottoscritto in occasione dell'acquisizione del 49% della società nel 2018.

Il piano SOP Italia 2021-2024 prevede, per ciascun beneficiario, la possibilità di esercitare il 100% delle opzioni assegnate solo a condizione che il prezzo di mercato delle azioni al momento dell'esercizio sia uguale o superiore a 9 euro, corrispondente ad un incremento di circa il 100% rispetto all'attuale prezzo del titolo. In presenza di un prezzo inferiore la percentuale di esercitabilità sarà proporzionalmente ridotta, fino al prezzo di 4,70 euro, valore determinato sulla base del prezzo medio ponderato nei 3 mesi precedenti la data odierna e che rappresenta la soglia minima per l'esercizio delle opzioni. Qualora siano emesse tutte le 850.000 azioni ordinarie Digital360 previste dal piano, queste saranno pari a circa il 4,37% del capitale sociale attuale.

"Il consiglio di amministrazione ritiene che il meccanismo che lega l'esercitabilità delle opzioni all'effettiva creazione di valore - viene specificato - sia in grado di garantire che la potenziale diluizione subita dagli attuali azionisti della società a seguito dell'esercizio delle opzioni sia sempre molto più che compensata dalla crescita della capitalizzazione di mercato". Ciò anche perché il meccanismo consente riconoscere ai beneficiari del piano soltanto una quota inferiore al 10% dell'incremento di valore della società eventualmente generato nel periodo.

