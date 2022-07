Digital360, balzo di ricavi ed EBITDA in primo semestre 2022

(Teleborsa) - Digital360, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale, ha registrato un fatturato in crescita del 50% a quasi 25 milioni di euro nel primo semestre del 2022, anche grazie alle acquisizioni concluse nella seconda metà del 2021. A perimetro costante, la crescita è stata del 20%. L'EBITDA cresce di circa il 30% e raggiunge i 4,9 milioni di euro. A perimetro costante, l'EBITDA è in crescita del 10%.

A questa crescita si aggiunge quella delle società acquisite nel corso di quest'anno: le acquisizioni contrattualizzate valgono complessivamente nei sei mesi circa 9 milioni di ricavi e 2 milioni di EBITDA. La PFN - nonostante gli investimenti fatti, i vendor loan del 2021 pagati e le acquisizioni concluse - resta creditoria per circa 2 milioni di euro (contro i 3,1 creditori del 31 dicembre 2021).

"I risultati ottenuti nei primi sei mesi del 2022 sono ancora una volta motivo di grande soddisfazione e dimostrano l'efficacia della nostra strategia fortemente improntata alla crescita, sia organica che per vie esterne - ha commentato il presidente Andrea Rangone - Le acquisizioni, da sempre, hanno avuto per noi un duplice scopo, oltre a quello di accelerare la crescita: consolidare mercati molto frammentati e portare a bordo di Digital360 co-imprenditori in gamba, con la nostra stessa visione e cultura".

Digital360 ha anche concluso l'acquisizione del 75% della società Cryptonet Labs, che svolge la propria attività nel settore della realizzazione di sistemi attivi e passivi per la Cybersecurity. L'operazione era stata annunciata lo scorso 30 giugno. In data odierna è stata corrisposta per cassa la somma di 8,6 milioni di euro, comprensiva della PFN, con un contestuale obbligo da parte del venditore di reinvestire parte della somma ricevuta (per l'ammontare di 2,5 milioni di euro), per la sottoscrizione di azioni Digital360 valorizzate al prezzo di 4,70 euro ciascuna, e con la conseguente emissione di 534.389 azioni ordinarie, pari al 2,6% del capitale sociale.