Digital360 acquista maggioranza di Impacto Tic e Netmedia

(Teleborsa) - Digital360, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha concluso due acquisizioni, entrambe per una quota pari al 51%, delle società, giungendo così a quattro acquisizioni nell'area LATAM.Il percorso di espansione internazionale - spiega la società in una nota - intende replicare il modello di sviluppo già sperimentato con successo da Digital360 in Italia, consolidando mercati molto frammentati. Il tessuto economico e culturale in LATAM è per certi versi molto simile a quello italiano, con una diffusa presenza di PMI, un forte ritardo nell'utilizzo di tecnologie digitali, l'arrivo di consistenti fondi pubblici per il rilancio dell'economia: un mercato quindi molto favorevole, in paesi che condividono un'unica lingua (lo spagnolo) con la possibilità di sfruttare un unico team ed un'unica piattaforma condivisi.L'accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a 214.000 euro. A ciò potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati economici nell'esercizio 2022. L'earn out, che maturerà a partire dal raggiungimento di una soglia di ricavi 2022 almeno pari a 400.000 euro (il doppio del 2021) o un valore di EBITDA pari ad almeno 70.000, assumerà il suo valore massimo (pari a 152.000 euro) a fronte di un obiettivo di EBITDA 2022 pari o superiore a 120.000 euro.L'accordo prevede, infine, a partire dal momento dell'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per l'acquisto o la vendita del residuo 49% di Impacto Tic, il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell'EBITDA realizzato dalla società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.L'accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a 400.000 euro oltre a 130.000 euro a titolo di pro quota della PFN al closing. A ciò potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati di EBITDA sull'esercizio 2022. Nello specifico, in caso di raggiungimento di un EBITDA 2022 almeno pari a 150.000 euro (quasi il 70% di crescita sul 2021), l'earn out ammonterà a ulteriori 25.000 euro, da pagarsi per cassa.L'accordo prevede, infine, a partire dal momento dell'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per l'acquisto o la vendita del residuo 49% di Netmedia, il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell'EBITDA realizzato dalla società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.