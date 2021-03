15 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - DIGITAL360, società quotata sul mercato AIM Italia, ha acquistato da Franco Canna il 90% del capitale sociale di Innovation Post, testata online dedicata alle politiche e alle tecnologie per l'innovazione digitale nel settore manifatturiero di cui possedeva già il 10%. Il prezzo per la cessione è stato di 180 mila euro.

Con questa acquisizione DIGITAL360, sottolinea in una nota, "rafforza il suo posizionamento online e i suoi servizi nel mercato dell'Industria 4.0. In particolare, l'acquisizione permetterà al gruppo di potenziare l'offerta di servizi ricorsivi ad abbonamento di "Digital Marketing & Sales Engine" anche nel settore dei produttori di macchinari, robot, macchine utensili e sistemi di automazione industriale". Franco Canna rimarrà direttore responsabile fino al 31 dicembre 2025.

"L'integrazione di Innovation Post in DIGITAL360 consente al gruppo di completare l'offerta di contenuti e di servizi nel campo dell'Industria 4.0, un mercato in forte crescita e con un potenziale enorme in un paese, l'Italia, che rappresenta la seconda potenza manifatturiera europea", ha commentato Raffaello Balocco, CEO di DIGITAL360".