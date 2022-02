DIGITAL360 acquista il 51% della startup Digital Sales

(Teleborsa) - DIGITAL360, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei media e della trasformazione digitale, ha acquistato il 51% della società Digital Sales. Si tratta della settima acquisizione contrattualizzata in poco più di 12 mesi. Digital Sales è una startup specializzata nelle soluzioni digitali a supporto del marketing e delle vendite B2B (MarTech e SalesTech). L'azienda si è concentrata nell'aiutare le imprese a utilizzare efficacemente le soluzioni tecnologiche di Marketing Automation e di Customer Relationship Management (CRM) basate sulla piattaforma software di Hubspot, società leader in questo ambito e quotata al Nasdaq.

Il prezzo pagato per il 51% delle quote sociali di Digital Sales è pari a 150.000 euro (esclusa la PFN). È previsto un conguaglio di quanto pagato sulla base dell'EBITDA contabilizzato dalla società negli esercizi 2023 e 2024. L'accordo prevede, a partire dal momento dell'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2024, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per l'acquisto o la vendita del residuo 49%.

"Siamo lieti di accogliere Digital Sales nel nostro Gruppo - ha commentato Raffaello Balocco, amministratore delegato di DIGITAL360 - Con questa operazione, integriamo le nostre competenze tecniche, gli asset editoriali e le piattaforme tecnologiche con il know-how di un'azienda innovativa e altamente specializzata e portiamo nel gruppo un giovane imprenditore estremamente valido e competente".

