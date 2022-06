Digital360 acquisisce il 70% di Business Publications Spain

(Teleborsa) - Digital360, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha acquisito, tramite la sua controllata spagnola Digital360 Iberia, una quota pari al 70% della società Business Publications Spain (BPS), con sede a Madrid, con l'impegno di acquisire il restante 30% nel corso dei prossimi 3 anni.

BPS è un'azienda specializzata nella produzione di contenuti sull'innovazione digitale e sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e possiede alcuni portali che rappresentano un importante riferimento in Spagna per manager, imprenditori e professionisti che si occupano di questi temi da un punto di vista professionale.

Con questa prima acquisizione, Digital360 entra in un mercato, quello spagnolo, in forte crescita (anche per l'effetto catalizzatore della pandemia e dei fondi pubblici dedicati alla trasformazione digitale dell'economia) e in un contesto geopolitico particolarmente favorevole all'integrazione strategica e operativa con le attività del Gruppo.

In data odierna sono state acquisite il 70% delle quote sociali, cedute da 9 persone fisiche, al valore complessivo di 1.190.000 euro, inclusivi della PFN. Di questo importo, la somma di 790.000 è stata corrisposta per cassa in data odierna e la differenza pari a 400.000 euro verrà liquidata, sempre per cassa, tra 12 mesi.

Digital360 Iberia si è inoltre impegnata ad acquisire il residuo 30% delle quote sociali per metà (cioè il 15%) all'approvazione del bilancio di BPS chiuso al 31.12.2023 e per la residua parte (il 15%, che la condurrà a detenere il 100% delle quote) all'approvazione del bilancio di BPS al 31.12.2024.

Per ciascuna delle due cessioni (secondo e terzo closing) il prezzo è stato determinato in un valore pari al superiore (i) tra la somma di 255.000 euro ed (ii) il 15% dell'Enterprise Value, calcolato come multiplo dell'EBITDA relativo all'ultimo bilancio chiuso. Sulla sola ultima cessione del 15% Digital360 si è riservata la facoltà di pagare il prezzo interamente con proprie azioni, soggette ad un periodo di

lock-up di un anno.

L'accordo tra le parti prevede, tra le altre pattuizioni, che tre degli attuali e principali soci venditori di BPS potranno designare due dei cinque consiglieri di amministrazione, confermando sin da ora l'incarico di CEO alla signora Anunciación López García, già Amministratore delegato della società e venditrice del 38% delle quote sociali. Questo consente, secondo uno schema efficiente e

consolidato nelle acquisizioni di Digital360, un regime di continuità rispetto all'attuale situazione gestionale, che facilita l'integrazione e le sinergie con il Gruppo.