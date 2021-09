DIGITAL360 acquisisce il 51% delle società ICT LAB PA

Martedì 21 Settembre 2021, 20:45

(Teleborsa) - DIGITAL360 - società quotata su AIM Italia e attiva nel campo dei media e della trasformazione digitale - ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota pari al 51% delle società ICT LAB PA, che offre servizi di consulenza finalizzati ad accompagnare i percorsi di innovazione delle Pubbliche Amministrazioni (PA). DIGITAL360 sottolinea che l'operazione amplia le proprie potenzialità in un mercato destinato a crescere molto nei prossimi anni, visti gli interventi del PNRR e gli investimenti per la trasformazione in ottica digitale della pubblica amministrazione italiana.

ICT LAB, il cui fatturato è spesso derivante da contratti pluriennali, ha conseguito nel 2020 ricavi per 1,4 milioni di euro, con un EBITDA di circa il 20%. L'acquisto verrà perfezionato in due distinte fasi: il primo 25,5% delle quote sociali sarà acquisito al prezzo di 831.600 euro, inclusivo di 81.600 euro pagati per la PFN (creditoria) della società, con closing entro ottobre; il successivo 25,5% delle quote sociali sarà acquisito al prezzo di 750.000 euro, oltre al proquota della PFN esistente alla fine dell'esercizio 2021, entro maggio 2022.

L'accordo tra le parti prevede, tra le altre pattuizioni, un coinvolgimento attivo degli attuali soci e amministratori, Carlo Flamment e Fabio Pasquazi, nella gestione futura della società. Ricopriranno due dei cinque posti nel Consiglio di Amministrazione che dovrà gestire la società. Il ruolo di amministratore delegato sarà attribuito a Carlo Flamment.

"L'integrazione di ICTLAB PA nel gruppo DIGITAL360 costituisce una tappa importante per integrare progetti di consulenza per l'innovazione tecnologica in ambito pubblico e privato - ha commentato l'AD di DIGITAL360 Gabriele Faggioli - I due sistemi possono crescere e svilupparsi in modo sostenibile, se aprono alla necessaria osmosi tra le proprie risorse, capitale umano e modelli di funzionamento".