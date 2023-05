Nuova diga di Genova, il Tar annulla l'aggiudicazione a Webuild dell'appalto da un miliardo, ma l'opera va avanti

La prima sezione del Tar della Liguria, riunita il 7 maggio, ha annullato l'aggiudicazione della gara per la nuova diga foranea del porto di Genova. La decisione dei giudici amministrativi è stata pubblicata oggi. La decisione però non avrà effetti sui cantieri.

Pnrr, dove vanno i fondi: Lazio (17 miliardi) e Lombardia (11,5) avanti.​ Sanità e infrastrutture le priorità

Diga Genova, la decisione del Tar

Trattandosi di un'opera finanziata con le risorse previste dal Pnrr, «e trovando applicazione l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato».

IL RICORSO

Il ricorso chiedeva, previa sospensiva, l'annullamento del decreto di aggiudicazione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, commissario straordinario per la realizzazione dell'infrastruttura. L'oggetto del ricorso è il «decreto di aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori della prima fase funzionale» della diga, messo a base d'asta a 928 milioni. Il costo complessivo dell'opera è previsto in 1,3 miliard, coperti anche da fondi del Pnrr. La nuova diga sarà lunga 6,2 km, la prima parte dei lavori riguarda 4,1 km.