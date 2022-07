Difesa, UE stanzia 1,2 miliardi per progetti di ricerca e costruzione armamenti

(Teleborsa) - La Commissione europea ha deciso di concedere un finanziamento per un totale di quasi 1,2 miliardi di euro a sostegno di 61 progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, selezionati a seguito degli inviti a presentare proposte, i primi in assoluto, nell'ambito del Fondo europeo per la difesa (FED). Verranno sostenuti progetti di capacità di difesa tecnologicamente avanzati, come lo sviluppo di caccia, carri armati e navi di prossima generazione, nonché tecnologie critiche di difesa quali il cloud per scopi militari, l'intelligenza artificiale, i semiconduttori e contromisure spaziali, informatiche o mediche. Intende anche promuovere tecnologie di rottura, in particolare nell'ambito delle tecnologie quantistiche e dei nuovi materiali, e avvalendosi di PMI e start-up promettenti.

"I progetti di elevata qualità selezionati hanno dimostrato che è davvero possibile realizzare una cooperazione industriale nel settore della difesa in Europa, anche su vasta scala - ha commentato la vicepresidente esecutiva della Commissione UE, Margrethe Vestager - Le quasi 700 imprese che, grazie ai fondi dell'UE, intraprenderanno attività di ricerca e sviluppo nell'ambito delle tecnologie di difesa innovative di prossima generazione daranno vita a una base industriale resiliente e competitiva. Il fatto che le PMI rappresentino il 43% dei soggetti che partecipano ai progetti selezionati dimostra che il programma del Fondo europeo per la difesa coinvolge l'intera catena del valore industriale dell'UE".

Copertura geografica e cooperazione

Alle proposte selezionate partecipano quasi 700 soggetti giuridici provenienti da 26 Stati membri dell'UE e dalla Norvegia. In media le proposte selezionate coinvolgono 18 soggetti provenienti da 8 Stati membri dell'UE e dalla Norvegia. Le PMI rappresentano oltre il 40% dei soggetti coinvolti nelle proposte selezionate, ai quali è destinato quasi il 20% del finanziamento totale richiesto dall'UE.

Equilibrio tra ricerca e sviluppo delle capacità

Sono stati stanziati 322 milioni di euro per finanziare 31 progetti di ricerca e 845 milioni di euro per finanziare 30 progetti su larga scala volti a sviluppare sistemi e tecnologie per le capacità di difesa. Più del 5% del bilancio è dedicato al finanziamento di idee rivoluzionarie, che consentiranno all'innovazione di cambiare radicalmente la nozione e la gestione delle operazioni inerenti alla difesa.