Difesa pronta a cedere area militare Comiso

(Teleborsa) - Il Governo sarebbe disponibile a trasferire l'area dell'Aeronautica Militare situata nella base dell'aeroporto di Comiso all'infrastruttura di volo civile dello scalo ibleo. Lo riportano fonti d'informazione ragusane, facendo riferimento a un incontro svoltosi a Roma tra deputati siciliani del Movimento 5 Stelle e il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, insieme al presidente della Commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. La stessa titolare del dicastero della Difesa starebbe pianificando una visita a Comiso per visionare l'area di pertinenza militare oggetto del trasferimento. L'operazione garantirebbe all'aeroporto Pio La Torre spazi ulteriori per sviluppare la vocazione cargo in affiancamento ai voli passeggeri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA