(Teleborsa) - "Come farà l'uomo per non essere disumanizzato dalla macchina, per dominarla, per renderla moralmente arma di progresso?". È con questa domanda – posta da Giuseppe Ungaretti nella lettera scritta per il primo numero della rivista Civiltà delle Macchine nel 1953 – chepromossa dalin collaborazione con il"L'approccio deve essere in primo luogo culturale e multidisciplinare e basato sul semplice e basilare principio che al centro si trova l'uomo con i suoi diritti fondamentali, perché l'obiettivo ultimo dell'intelligenza artificiale è migliorare l'agire umano, non ridurre la sua autonomia" ha affermato"Qualunque sarà l'evoluzione normativa, permane, allo stato attuale, qualche legittima perplessità sull'utilizzo spinto dei dispositivi di intelligenza artificiale, e bisognerà definire in modo chiaro e condiviso i limiti e le condizioni di autonomia di tali macchine per la verificabilità e la tracciabilità del loro percorso decisionale" ha dettodal palco dell'auditorium "Paolo Caccia Dominioni".Sappiamo benissimo che sistemi di armamento autonomo già esistono e non rappresentano una novità: da decenni le Forze armate di tutto il mondo li utilizzano, seppure con differenti livelli di autonomia e per attività prevalentemente non letali, in molti campi di applicazione, quali la ricerca e il soccorso, il disinnesco di ordigni esplosivi, la ricognizione. Ma è evidente – ha concluso Guerini – che iQuello militare è un ambito in cui, in un prossimo futuro, lo stesso processo decisionale per la scelta dell'uso della forza potrebbe essere affidato ad un sistema d'arma dotato di un elevato livello di autonomia"."Dobbiamo lanciare un appello affinché l'uomo entri nel controllo dell'intelligenza artificiale unendo dimensioni diverse: per lo sviluppo di questa tecnologia serve una risposta umana" ha sottolineato ildurante la sua Lectio magistralis.L'importanza della centralità dell'uomo, principale tema emerso dal seminario, è stata ribadita anche dae daldue dei 30 esperti nazionali incaricati dal Mise di formulare leIl documento, elaborato tra gennaio e giugno di quest'anno, ha costituito l'orizzonte concettuale sul quale è stata poi predisposta dal Ministero, a luglio 2019, lacon lo scopo di offrire una "visione di lungo periodo per uno sviluppo sostenibile nel nostro Paese che ponga l'uomo al centro e metta il progresso tecnologico al suo servizio".