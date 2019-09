Dieselgate, vertici Volkswagen sotto accusa per lo scandalo

(Teleborsa) - A quattro anni di distanza dallo scandalo "Dieselgate", gli echi di quel nefasto evento per Volkswagen continuano a farsi sentire.



I pubblici ministeri tedeschi infatti hanno citato in giudizio l'attuale Ceo di Volkswagen, Herbert Diess, il presidente della casa automobilistica Hans Dieter Poetsch e l'ex ceo Martin Winterkorn accusandoli per l'episodio di manipolazione del mercato.



Nel dettaglio i tre vertici della casa automobilistica sono accusati - come si legge nella nota divulgata dal procuratore di Braunschweig - di aver "deliberatamente informato troppo tardi i mercati delle conseguenze finanziarie ed economiche dello scandalo" e di aver, di conseguenza, "influenzato il mercato azionario".



Al momento il titolo a Francoforte segna un rosso dello 0,86%.