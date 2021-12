Didi Global rimbalza ai cali precedenti

(Teleborsa) - Protagonista Didi Global Inc Spon Each Rep, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,38%, reagendo ai cali dei giorni scorsi e nonostante i deboli risultati trimestrali.

La società di servizi di trasporto passeggeri ha annunciato un calo dell'1,7% degli utili del terzo trimestre ed una perdita di 4,7 miliardi di dollari. Il titolo Didi negli ultimi giorni è scivolato fino a segnare nuovi minimi dalla quotazione avvenuta a giugno 2021.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Didi Global Inc Spon Each Rep rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Lo scenario tecnico di Didi Global Inc Spon Each Rep mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,91 USD con area di resistenza individuata a quota 5,45. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,565.