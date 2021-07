Didi Global in forte calo a Wall Street su avvio controlli Cina

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per Didi Global Inc Spon Each Rep, che passa di mano in perdita del 3,68%.



A pesare sulle azioni della società cinese, quotata al Nyse, è la notizia che i regolatori cinesi hanno fatto irruzione negli uffici del colosso di ride-hailing in un'indagine sulla sicurezza informatica.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Didi Global Inc Spon Each Rep rispetto all'indice di riferimento.



La tendenza di breve di Didi Global Inc Spon Each Rep è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,25 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,83.