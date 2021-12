Didi, continua il declino a Wall Street: raggiunti nuovi minimi da IPO

(Teleborsa) - La società di servizi di trasporto passeggeri Didi, spesso chiamata la Uber cinese, continua il suo declino a Wall Street man mano che emergono dettagli riguardanti la quotazione a Hong Kong. Didi starebbe infatti considerando di utilizzare un meccanismo che gli consentirà di quotare azioni sulla borsa asiatica senza raccogliere capitali o emettere nuove azioni, secondo quanto riportato da Reuters citando fonti anonime. Il meccanismo, noto come "listing by introduction", consentirebbe ai proprietari di azioni statunitensi Didi di trasferirle gradualmente alla borsa di Hong Kong. La nuova quotazione potrebbe avvenire tra aprile e giugno, secondo le indiscrezioni.

Due giorni fa è emerso che la società ha vietato ai dipendenti attuali e agli ex dipendenti di vendere azioni della società a tempo indeterminato. Il divieto è arrivato alla fine del periodo di lock-up, ovvero 180 giorni dopo l'offerta pubblica iniziale (IPO) che ha portato la società a Wall Street. Durante questo periodo, il personale attuale ed ex non era autorizzato a vendere azioni.

Intanto, affonda Didi Global Inc Spon Each Rep sul New York Stock Exchange, con i prezzi allineati a 4,96 per una discesa del 7,81%. Si tratta del nuovo minimo dalla quotazione, avvenuta a giugno 2021. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 4,787 e successiva a quota 4,613. Resistenza a 5,277.