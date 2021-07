Diasorin, nel semestre ricavi e profitti in crescita

Venerdì 30 Luglio 2021, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 19:33

Il primo semestre del 2021 per DiaSorin «evidenzia un importante recupero del business ex-Covid» con ricavi in crescita del 21,4% a tassi di cambio costanti. Le vendite dei test sierologici e molecolari per il Sars-Cov-2 sono state pari a 177,3 milioni ( 94,6 milioni nel primo semestre 2020; +87,4%), precisa una nota. Complessivamente il fatturato è cresciuto invece del 34,8% a 515,4 milioni.

Il margine operativo lordo (ebitda adjusted) è aumentato a 244,2 milioni (+58,9%), mentre l'utile netto si è attestato a 150 milioni (+58,4%).

A seguito della recente acquisizione dell'americana Luminex, si legge nella nota, DiaSorin prevede per il 2021 ricavi in crescita tra il 35% e il 40%, a circa 1,2 miliardi e un margine operativo lordo a circa il 42% del fatturato. Il nuovo piano industriale della società, la cui approvazione era prevista entro fine settembre, è stato posticipato entro la metà di dicembre.