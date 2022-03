DiaSorin scatta a Piazza Affari dopo i conti

(Teleborsa) - Partenza a razzo a Piazza Affari per DiaSorin, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, dopo che ieri sera ha diffuso i risultati del 2021. Il gruppo ha chiuso l'anno con un utile netto pari a 310,7 milioni di euro, in crescita del 25,1%, su ricavi pari a 1.237,7 milioni, in rialzo del 40,4% (+41,2% a tasso di cambio costanti) rispetto al 2020. I ricavi sono risultati leggermente superiori alla guidance, che prevedeva una crescita pari al 40% a tassi di cambio costanti.

Durante la call con gli analisti, l'AD Carlo Rosa ha detto che la variante Omicron "ha creato un effetto di picco dei test concentrato fra dicembre e gennaio". Il quarto trimestre ha comunque rappresentato per la società di diagnostica il ritorno al pieno recupero dal punto di vista di tutte le prospettive, ha aggiunto il manager. Per quanto riguarda la Cina, ha detto che il futuro nel paese è molto complesso, ma il gruppo italiano ha intenzione di rimanere con il sito produttivo. Il paese asiatico rappresentano meno del 5% dei ricavi.

La società ha anche parlato del difficile contesto macroeconomico e geopolitico. "La curva d'influenza dei costi basata sul nostro business, fortunatamente, non risulta significativamente esposta ai rincari, soprattutto a quelli legati all'energia - ha detto il CFO Piergiorgio Pedron - Tuttavia, a fronte della situazione geopolitica, dobbiamo ancora comprendere quanto l'aumento dei prezzi, legato al settore dei trasporti e dei materiali, possa influenzare il gruppo e quale entità possa avere. Ad oggi stiamo monitorando la situazione ma è presto per fare delle proiezioni".

Il titolo non è riuscito a fare prezzo per alcuni minuti in apertura. Ora spicca il volo DiaSorin, che si attesta a 138,8, con un aumento dell'8,69%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 140,4 e successiva a quota 144,1. Supporto a 136,8.