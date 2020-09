Diasorin ottiene marcatura CE per test salivare anti-Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha posto laper il suo utilizzo con. "La possibilità di usare campioni salivari - sottolinea una nota - garantirà maggiore flessibilità ai laboratori e consentirà diper il COVID-19, ovviando all'attuale carenza mondiale di tamponi utilizzati per prelevare il campione dai pazienti".La marcatura CE si aggiunge alla precedente autorizzazione adrilasciata dallaa marzo 2020 per il suo utilizzo con tamponi nasali, nasofaringei, lavaggi nasali/aspirati e broncoalveolari (BAL).La raccolta dei campioni di saliva,, potrà essere effettuata in semplicii senza la necessità della presenza di operatori ospedalieri esperti o dai pazienti stessi e senza richiedere l'estrazione dell'acido nucleico del virus. La procedura, pertanto,in maniera significativa ilal virus da parte del personale sanitario preposto alla raccolta del campione potenzialmente infetto.Il test Simplexa COVID-19 Direct è già statoprelevabili sia nel tratto respiratorio superiore ed inferiore, sia nei polmoni e potrà essere eseguito contestualmente al Simplexa Flu A/B e RSV Direct Gen II, consentendo la diagnosi differenziale dell'infezione da SARS-CoV- 2 da quella causata dall'influenza di tipo A o B e dal virus respiratorio sinciziale (RSV) durante la prossima stagione influenzale.