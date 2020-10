Diasorin, ok FDA a commercializzare 6 test per epatite B ed a test Covid in USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - DiaSorin ha ricevuto da parte dellaamericana l'approvazione a commercializzare 6 test per l'epatite B (HBV) che completano l'offerta del Gruppo per le epatiti sulla piattaforma LIAISON® XL nel mercato statunitense.Lo fa sapere la società, con una nota, spiegando che il menù completo di test per l'epatite B consentirà a DiaSorin di offrire un pannello diagnostico di fondamentale importanza nell'identificazione dei soggetti infetti, contrastando la diffusione dell'infezione ed ottimizzando, al tempo stesso, la gestione dei pazienti.DiaSorin, con un'altra nota, fa sapere di aver ricevuto l'autorizzazione adda parte della Food and Drug Administration americana per ilIl test, disponibile sulle piattaforme LIAISON® XL, è basato sulla tecnologia di immunodiagnostica CLIA per l'identificazione qualitativa degli anticorpi specifici IgM sviluppati in risposta al SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano.Il LIAISON® SARS-CoV-2 IgM identifica la presenza degli anticorpi IgM nelle persone infettate dal SARS-CoV-2, permettendo di distinguere se queste abbiano sviluppato l'infezione più o meno recentemente. Il test ha, inoltre, lo scopo di supportare l'identificazione di individui con una risposta immunitaria adattiva al SARS-CoV-2 e di analizzare la risposta immunitaria dei pazienti affetti da Coronavirus.