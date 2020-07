Diasorin lancia test Simplexa per influenza A e B

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - DiaSorin ha annunciato di aver lanciato ilcon marcatura CE, progettato per la piattaforma LIAISON® MDX.Il test molecolare è in grado di i, senza cioè l'estrazione degli acidi nucleici, rendendo più immediata la diagnosi corretta, fattore fondamentale nell'attuale situazione.Lanella popolazione, in quanto le infezioni virali causate dal virus A e B dell'influenza, da RSV e da SARS-CoV-2 hanno. Tutto ciò rendeAd oggi, sono state validate con il test Simplexa più di 100 varianti di influenza, incluse quelle del vaccino anti-influenzale 2020/2021.È stato accertato che la compresenza di infezione da SARS-CoV-2 ed influenza di tipo A o B comporti sintomi respiratori di maggiore gravità, rendendo spesso necessario un trattamento terapeutico combinato.Il test Simplexa Flu A/B & RSV Direct Gen II offre flessibilità nella gestione delle diagnosi e può essere eseguito separatamente o contemporaneamente al test Simplexa COVID-19 Direct, permettendo una diagnosi che differenzi l'nfezione da SARS-CoV-2, da influenza di tipo A o B e da RSV.DiaSorin ha, infine, sottoposto il test Simplexa™ Flu A/B & RSV Direct Gen II allaper ottenere la validazione 510(k)."Siamo orgogliosi di aver reso disponibile questo nuovo test in tempo per la prossima stagione influenzale per consentire un'analisi differenziale, se necessaria, in combinazione con il nostro test Covid-19 Direct", ha dichiarato, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular."Il test di oggi si aggiunge all'importante pannello di test già disponibili sul LIAISON MDX, dimostrando la nostra attenzione alle sfide diagnostiche che i laboratori sono e saranno chiamati ad affrontare", ha concluso Tabb.