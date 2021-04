20 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - DiaSorin ha comunicato il lancio di LIAISON IQ, la sua nuova piattaforma immunodiagnostica Point-Of-Care (POC), e il test LIAISON Quick Detect COVID TrimericS Ab nei mercati che accettano la marcatura CE. Questo primo test disponibile sul LIAISON IQ individua in 10 minuti la presenza di anticorpi specifici contro la proteina Spike del SARS-CoV-2 in campioni di sangue capillare prelevati con dispositivi pungi dito. Queste due iniziative sono frutto della collaborazione con Lumos Diagnostics, annunciata il 6 aprile 2021.

"DiaSorin intende entrare nel mercato POC a partire da un programma dedicato all'Italia, che ha come obiettivo quello di raggiungere le farmacie attraverso accordi con i distributori che permettono la diffusione capillare della nuova offerta che combina piattaforma e nuovo test anticorpale", si legge in una nota.

Per diagnostica POC si intende un'analisi medica svolta in prossimità del sito di cura ed assistenza del paziente, nel modo più comodo e immediato per il paziente stesso. I pazienti, afferma DiaSorin, saranno in grado di eseguire il test per identificare la presenza di una risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2 direttamente in farmacia, ottenendo risultati in tempi brevi e con la qualità dei test di laboratorio.

Il LIAISON IQ e il LIAISON Quick Detect COVID IgG Ab saranno resi disponibili anche negli Stati Uniti dopo l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA). DiaSorin e Lumos Diagnostics stanno inoltre lavorando allo sviluppo di un test dell'antigene per il SARS-CoV-2 che verrà lanciato entro la fine del secondo trimestre del 2021.

"La marcatura CE della nostra piattaforma LIAISON IQ e del suo primo test segna il nostro ingresso nel mercato del Lateral Flow, un segmento in forte crescita, che permette a DiaSorin di seguire il trend di decentralizzazione della diagnostica", ha commentato Carlo Rosa, CEO del gruppo DiaSorin.

