Diasorin lancia test per diagnosi pancreatite cronica esocrina

(Teleborsa) - DiaSorin alle prese con un nuovo test. La multinazionale attiva nel campo della diagnostica in vitro ha ottenuto l'a supporto della. Tale patologia è una condizione di infiammazione cronica dell'apparato esocrino del pancreas che causa dolore e perdita della normale funzionalità dell'organo. In condizione di insufficienza pancreatica esocrina, la scarsa quantità degli enzimi digestivi pancreatici conduce a situazioni di cattiva digestione e scarso assorbimento del cibo ingerito. Secondo i dati epidemiologici disponibili, la pancreatite cronica esocrina si classifica come una patologia ad incidenza contenuta per la quale risulta difficile una diagnosi precoce e un monitoraggio del decorso della malattia da acuta a cronica."Continua il nostro impegno nell'ampliamento del pannello a supporto della diagnosi e del trattamento delle patologie dell'apparato digerente: il test dell'Elastasi-1 è il primo strumento diagnostico su tecnologia CLIA disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme LIAISON XL." ha commentato, CEO del Gruppo DiaSorin. "Il lancio di questo nuovo test conferma la nostra vocazione: supportare i nostri clienti e rispondere alle esigenze dei laboratori di tutto il mondo con strumenti diagnostici innovativi ed automatizzati".Resta di cattivo umore il titolo a Piazza Affari: -1,24%.