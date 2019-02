Diasorin lancia test LIAISON della Calprotectina negli USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Diasorin in festa a Piazza Affari (+2,56%), dopo il via libera dalla Food and Drug Administation (FDA) alla vendita nel mercato statunitense delper la determinazione quantitativa della Calprotectina nei campioni di feci.Il test LIAISON della Calprotectina può essere utilizzato in aggiunta ad altri test diagnostici ed alla valutazione delle condizioni generali del paziente, quale valido strumento per la diagnosi delle, con riferimento in particolare al morbo di Crohn ed alla colite ulcerosa ed al fine distinguere tra questo tipo di patologie e la sindrome dell'intestino irritabile.Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono patologie caratterizzate dalla presenza ricorrente di sintomatologia dolorosa della regione addominale e di diarrea.A causa della sintomatologia delle malattie infiammatorie croniche intestinali, spesso simile ad altre patologie quali la sindrome dell'intestino irritabile, il primo approccio diagnostico è spesso la colonscopia, metodologia costosa e particolarmente invasiva per il paziente. Il test LIAISON della Calprotectina, attraverso la misurazione della Calprotectina nelle feci, risulta un valido aiuto nella diagnosi delle malattie infiammatorie croniche intestinali capace di fornire un risultato accurato, meno invasivo e più economico."Il lancio del test della Calprotectina rappresenta un ulteriore passo per espandere la nostra penetrazione negli ospedali ed ampliare la nostra offerta di test per le infezioni gastro-intestinali sul mercato statunitense" - ha commentato, CEO del Gruppo DiaSorin.