Diasorin lancia test automatizzato per risposta immunitaria a SARS-CoV-2

(Teleborsa) -annuncia di aver completato presso ilgli studi necessari alper rilevare la presenza dinei pazienti infettati dal. La Società sta lavorando perFood and Drug Administration americana all'uso di emergenza (EUA) della entro la fine del mese diIl nuovo test sierologico è predisposto perrispetto agli altri Coronavirus, ed il suo obiettivo è quello di, la cui diagnosi non sia stata effettuata attraverso l'esecuzione di un tampone e di un test di diagnostica molecolare.Il test potrà essere eseguito sullache permette una gestione delinteramente, consentendo ai laboratori didi sieri di pazienti, con un livello minimo di intervento richiesto agli operatori del laboratorio. L'attuale base installata di piattaforme LIAISON XL, pari a circa 5.000 unità nel mondo, di cui oltre 500 in Italia, vanta una presenza geografica capillare a livello mondiale in istituzioni ospedaliere di primaria importanza e in laboratori commerciali.Ilsarà resoad uso diclinica, per essere commercializzato nelle settimane successive con marchio CE in Europa."L'allarme generato dalla pandemia del Coronavirus ci ha spinti inizialmente a lavorare ad una soluzione di diagnostica molecolare che siamo riusciti ad offrire in tempi rapidissimi ai laboratori ospedalieri. Ci siamo, inoltre, posti il problema di fornire anche un test immunodiagnostico che desse risposta alla necessità di condurre indagini epidemiologiche per stabilire la percentuale della popolazione esposta al virus in assenza di una diagnosi eseguita con i test molecolari su tampone", ha spiegato, Chief Scientific Officer di DiaSorin.