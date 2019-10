(Teleborsa) - DiaSorin ha lanciato sul mercato degli Stati Uniti il test, approvato da FDA, LIAISON Calprotectin, specifico per la misurazione quantitativa della Calprotectina nei campioni di feci.



In seguito alla collaborazione strategica recentemente annunciata con Meridian Bioscience per la vendita del test dell'antigene delle feci Helicobacter pylori, DiaSorin continua ad espandere il suo portafoglio Gastro-Intestinale negli Stati Uniti. © RIPRODUZIONE RISERVATA