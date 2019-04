Diasorin lancia pannello per diagnosi anemia su LIAISON XL in Europa

(Teleborsa) - DiaSorin ha ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione in Europa dei test per la quantificazione della Vitamina B12 e del Folato a supporto della diagnosi e del trattamento dell'anemia.



In aggiunta al test per la quantificazione della Ferritina presente nel menù, i nuovi test ampliano l'offerta di DiaSorin sull'analizzatore XL contribuendo alla creazione di un nuovo pannello, quello per la diagnosi dell'anemia.



Positivo a Piazza Affari il titolo della multinazionale attiva nel campo della diagnostica in vitro: +0,66%.





