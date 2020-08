Diasorin, lancia nuovo test per Testosterone su piattaforma LIAISON

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - DiaSorin annuncia di aver lanciatoper il dosaggio del testosterone, disponibile sulla piattaforma LIAISON XL.Il nuovo test è un'evoluzione del test LIAISON Testosterone attualmente in commercio ed è un marcatore diagnostico in grado di evidenziare, quali l'ipogonadismo negli uomini e l'iperandrogenismo nelle donne.Il nuovo test si aggiunge ed arricchisce l'esistente pannello di test per la diagnosi delle patologie legate alla fertilità e all'endocrinologia, supportando il mondo clinico nelle fasi di diagnosi e monitoraggio di numerosi disordini correlati al sistema riproduttivo maschile e femminile.I dati di mercato ad oggi disponibili stimano, a livello mondiale, una percentuale tra il 10% e il 15% di coppie che incontrano problemi di fertilità e di concepimento. L'infertilità risulta, ancora oggi, una condizione clinica estremamente complessa, per la quale viene richiesta la valutazione di numerosi e differenti parametri ormonali per poter avviare terapie corrette o ricorrere ad interventi clinici dedicati.