25 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - DiaSorin ha annunciato il lancio nei mercati che accettano la marcatura CE del LIAISON Quick Detect COVID Ag, il nuovo test Point-of-Care (POC) per l'individuazione dell'antigene del SARS-CoV-2 su tamponi nasali e nasofaringei. Il test è ora disponibile sulla piattaforma di immunodiagnostica POC LIAISON IQ lanciata nei mercati che accettano la marcatura CE lo scorso 20 aprile. Negli studi clinici condotti, il test (frutto della collaborazione con Lumos Diagnostics annunciata a inizio aprile) ha dimostrato una sensibilità del 95,7% e una specificità del 96,3% rispetto ai test molecolari PCR ultrasensibili.

"Il lancio del nuovo test antigenico per il COVID-19 sul LIAISON IQ arricchisce la nostra offerta di soluzioni diagnostiche per il SARS-CoV-2 - ha commentato Carlo Rosa, CEO del GruppoDiaSorin - In questa fase è importante fornire soluzioni in maniera capillare che rilevino sia la risposta immunitaria sviluppata dopo la vaccinazione o l'infezione, sia la potenziale infezione in corso con la qualità dei test di laboratorio".

"Stiamo entrando in questo nuovo mercato con una strategia inizialmente dedicata all'Italia e all'attuale emergenza pandemica. Questo è solo il primo passo della nostra strategia Point-of-Care che ci vedrà lanciare in futuro soluzioni di elevata qualità", ha aggiunto. Per diagnostica POC si intende un'analisi medica svolta in prossimità del sito di cura ed assistenza del paziente, nel modo più comodo e immediato per il paziente stesso.