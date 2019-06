Diasorin in coda al FTSE MIB, mercato boccia piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sprofonda nei primi minuti di scambi il titolo Diasorin, che presenta una flessione del 5,64%.Il Gruppo, ieri a mercato chiuso, ha presentato il piano 2019-2022 che prevede di realizzare ricavi in crescita "mid-to-high single digits" e un Margine Operativo Lordo sul fatturato (EBITDA margin) comparabile a quanto registrato nel 2018. Il Flusso di cassa cumulato 2019-2022 compreso tra 700-750 milioni di euro.L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati diagnostici, che fa peggio del mercato di riferimento.Tecnicamente, Diasorin è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 97,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 95,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 99,78.