Diasorin, finanziamento da governo americano per sviluppo test coronavirus

(Teleborsa) - DiaSorin Molecular LLC, una divisione di DiaSorin, ha ricevuto fondi federali dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), ente federale del Dipartimento americano per la salute, cui compete il monitoraggio e l'identificazione di soluzioni mediche e diagnostiche per fronteggiare potenziali emergenze sanitarie negli Stati Uniti, per sviluppare un test molecolare perl'identificazione qualitativa del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, causa dell'infezione da COVID-19, in risposta all'emergenza sanitaria globale in corso.e presentato alla Food and Drug Administration (FDA) per l'Emergency Use Authorization (EUA) entro la fine di marzo 2020.Il test per l'identificazione qualitativa del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 sarà progettato per l'utilizzo esclusivo sugli analizzatori LIAISON® MDX, centinaia dei quali sono attualmente installati presso diversi laboratori ospedalieri negli Stati Uniti ed utilizzerà la tecnologia proprietaria DAD (Direct Amplification Disc) che consente di ottenere risultati più rapidi di alcune ore rispetto alletecnologie attualmente disponibili.La velocità di risposta del test consentirà un rapido processo decisionale nella gestione dei pazienti, fondamentale per aiutare gli ospedali a contenere l'attuale epidemia e guidare i successivi trattamenti. Il test PCR di DiaSorin Molecular si concentrerà su diverse regioni del genoma virale per ridurre al minimo l'impatto di possibili mutazioni future.