DiaSorin, FDA approva test per tubercolosi

(Teleborsa) - DiaSorin, multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB e attiva nel campo della diagnostica, e Qiagen, società tedesca attiva nello stesso settore, hanno annunciato di aver ricevuto l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per l'utilizzo del test LIAISON® QuantiFERON®-TB Gold Plus, una soluzione per l'identificazione delle infezioni da M. Tuberculosis, sulla piattaforma completamente automatizzata LIAISON® XS negli Stati Uniti.

"Oggi annunciamo la prima approvazione PMA da parte dell'FDA statunitense per un test da utilizzare sul nostro LIAISON® XS - ha commentato Carlo Rosa, CEO del gruppo DiaSorin - La disponibilità del LIAISON® QuantiFERON TB-Gold Plus sul LIAISON® XS rappresenta un importante driver strategico per la nostra espansione nel territorio statunitense. Ad oggi stiamo già ottenendo un grande successo dalla soluzione fornita sul LIAISON® XL con il nostro partner QIAGEN, ma riteniamo che l'estensione dell'utilizzo del test al LIAISON® XS possa accelerare l'adozione di questo test altamente automatizzato per la diagnosi della tubercolosi latente, consentendone l'utilizzo anche a laboratori di dimensioni più ridotte".