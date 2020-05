Diasorin, fatturato e redditività in crescita. Ritira guidance 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Diasorin chiude il primo trimestre dell'anno con un fatturato di 174,6 milioni, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, nonostante la contrazione dei volumi di test di routine nelle geografie più colpite dal Covid-19, in particolare Cina, Italia e Stati Uniti.scende a 37,7 milioni (-6,6%).La guidance pubblicata l'11 marzo - si legge in una nota - "non rifletteva glie pertanto non può restare invariata.e delle conseguenti incertezze del mercato in seguito alla diffusione globale della pandemia, dell'elevata incertezza sulla sua durata e sull'impatto sui risultati della società per l'esercizio in corso,, riservandosi di dare un aggiornamento al mercato non appena si avrà maggiore visibilità sulla prevedibile evoluzione del business".