DiaSorin, estende jv in Cina per nuovo impianto produttivo e di ricerca

(Teleborsa) - DiaSorin ha esteso l'attuale jointventure con FuYuan al Governo del distretto di Baoshan (Shanghai), due entità governative cinesi,

con l'obiettivo di investire per l'apertura del primo sito di produzione e ricerca del Gruppo in territorio cinese, a Shanghai.



La partnership strategica con FuYuan e Shanghai Baoshan District permetterà a DiaSorin di migliorare ulteriormente il proprio posizionamento in Cina, configurandosi come produttore locale di test diagnostici di alta qualità ed accedendo a nuove opportunità di mercato riservate alle aziende manifatturiere locali.



Il nuovo sito industriale produrrà test innovativi nel campo dell'oncologia e dei disturbi metabolici, inclusi quelli relativi alla diagnosi dell'ipertensione.



