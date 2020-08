Diasorin debole su profit taking

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Diasorin a Piazza Affari. Le azioni con un calo di oltre 5 punti percentuali si collocano in coda al principale paniere FTSE MIB.



Gli investitori hanno deciso di prendere profitto dal rally della vigilia quando il titolo ha chiuso con un rialzo del 2% circa, toccando i massimi da inizio agosto. A fare da assist contribuisce la tendenza all'incremento dei contagi da Covid-19 registrato nelle ultime settimane, che ha riportato in auge l'importanza di test e tamponi, settore in cui opera DiaSorin.







