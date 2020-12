© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nel siglare il contratto, per la validazione dei, che era stato contestato dalla società cinese Technogenetics. Ilha infattiin appello, annullando la decisione del TRA della Lombardia, che aveva annullato l'accordo."Abbiamo sempre ribadito la correttezza e la trasparenza del nostro operato e questa sentenza lo conferma", ha affermato il Ceo, parlando di una "decisione di grande importanza per l'intero comparto della ricerca italiana, grazie alla quale è stata fatta chiarezza sulla collaborazione tra istituti pubblici e società private nell'esecuzione di sperimentazioni cliniche per migliorare la salute delle persone".La questione era sorta a febbraio, con lo scoppio della pandemia, quando Diasorin aveva sottoposto i risultati dei test molecolari e sierologici all'IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia, che aveva operato come soggetto indipendente-pubblico per validare i test condotti.