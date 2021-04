28 Aprile 2021

(Teleborsa) - DIaSorin ha comunicato l'avvio del collocamento di obbligazioni senior unsecured equity-linkedcon scadenza al 2028. L'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto del collocamento è previsto sia pari a 500 milioni di euro. I proventi saranno utilizzati per finanziare in parte l'acquisizione di Luminex Corporation annunciata l'11 aprile 2021 (incluso per rifinanziare o sostituire, in tutto o in parte, il bridge e il term loan erogati dai Joint Bookrunners e dalle loro affiliate nell'ambito dell'acquisizione) e per finalità aziendali generali.

Le obbligazioni saranno emesse con taglio minimo di 100 mila euro, con una cedola annuale a tasso fisso compresa tra lo 0 e il 0,25%. Le obbligazioni saranno sottoscrivibili a un prezzo di emissione tra il 100% e il 102% del loro valore nominale corrispondente a un rendimento lordo annuo compreso tra -0,28% e 0,25%.

La società che opera nei segmenti dell'immunodiagnostica e della diagnostica molecolare ha anche comunicato i risultati del primo trimestre 2021. I ricavi sono stati di 267 milioni di euro, in salita del 53% rispetto al primo trimestre 2020. La crescita è stata guidata dal recupero del business ex-COVID e dalle vendite dei test per il SARS-CoV-2. Il margine operativo lordo adjusted è aumentato a 130 milioni, in crescita del 101% riseptto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre la posizione finanziaria netta era positiva per circa 394 milioni di euro, in aumento di 88 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.