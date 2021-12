Diasorin, CdA approva piano: +24% ricavi ex-Covid 2022

(Teleborsa) - Il CdA di DiaSorin ha approvato il piano industriale 2022-2025 della società che si sviluppa lungo due direttrici principali: il consolidamento di DiaSorin quale player di specialità e l'avvio di nuovi programmi strategici, anche a seguito della recente acquisizione di Luminex. L'innovazione e lo sviluppo di test di specialità nei settori dell'immunodiagnostica e della diagnostica molecolare, così come l'avvio di programmi innovativi in tutte le tecnologie in cui DiaSorin opera, si confermano elementi primari per la crescita del business, rafforzando il posizionamento di DiaSorin quale "Specialista" della diagnostica.

"Il nuovo Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione delinea le direttrici che guideranno lo sviluppo di DiaSorin nei prossimi anni, attraverso il compimento di alcuni progetti strategici già iniziati nel passato e l'avvio di nuove importanti iniziative che alimenteranno e sosterranno la crescita dei prossimi anni, anche grazie alle nuove competenze derivanti dall'acquisizione di Luminex" - ha commentato Carlo Rosa, CEO di DiaSorin -. "In questi ultimi due anni, la pandemia ha ridefinito il ruolo della diagnostica nella gestione della salute pubblica e ha posto nuove sfide per i sistemi sanitari nazionali a cui DiaSorin intende rispondere rafforzando il proprio posizionamento di Specialista".

Tra i principali target indicati nel piano, i ricavi ex-Covid sono visti in crescita del 24% circa al 2022, quelli totali in calo del 2%, con il fatturato Covid in riduzione dai 370 milioni circa del 2021 a 150 milioni circa nel 2022. Nell'arco di piano 2022-2025 i ricavi ex-Covid sono stimati in crescita circa del 10% medio annuo; quelli inclusivi di Covid del 7% medio annuo. L'Ebitda adjusted margin è visto al 35% nel 2022 e al 38% circa nel 2025, in linea con la marginalità pre pandemia e l'acquisizione luminex.

Driver di crescita: "l'avvio di nuovi programmi "value based care" nel settore dell'immunodiagnostica ed ulteriore espansione del menu di specialita'; il lancio di nuove piattaforme di diagnostica molecolare e licensed technologies; l'integrazione dei business di diagnostica molecolare e licensed technologies; una maggiore penetrazione nel mercato statunitense". Sono poi previste sinergie di ricavi e costi derivanti dall'integrazione di Luminex pari a circa 90 milioni di dollari al 2025 e un free cash flow cumulato nel periodo 2022-2025 pari a circa 1,1 miliardi di euro, con una "significativa riduzione" del rapporto tra indebitamento finanziario netto ed Ebitda adjusted da circa 1,9 volte del 2021 a circa 0,5 volte del 2025.