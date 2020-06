Diasorin annuncia primo test a marchio CE per Simplexa Congenital CMV Direct

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia di aver. Il nuovo test diagnostico molecolare, utilizzabile sullo strumento proprietario LIAISON MDX, è il primo test sul mercato che consente di(CMV) direttamente su campioni di saliva ed urina di neonati fino al ventunesimo giorno dalla nascita.L'infezione da CMV in soggetti altrimenti sani è spesso causa di una patologia dai sintomi lievi e non specifici. Tuttavia,, che si verifica quando il virus viene trasmesso dalla madre al nascituro nel corso della gravidanza, può portare adtalvolta persino fatali. Gli studi clinici dimostrano che negli Stati Uniti e nell'Unione europea sono circche nascono ogni anno affetti da CMV congenita. Il principale effetto provocato dall'infezione è la; a questa si aggiungono talvoltache, se non diagnosticati precocemente, possono portare a compromissioni permanenti.Per questi motivi la diagnosi tempestiva di tale infezione risulta di primaria importanza per poter intervenire con efficacia sulla malattia e gestirne la progressione. La severità dell'infezione da CMV congenita sta portando diverse organizzazioni sanitarie nel mondo asui futuri nascituri.