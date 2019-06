© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a seguito della crisi dell'. Nella città pugliese, il ministro dello Sviluppo Economico Luigiha aperto in Prefettura il. Le risorse serviranno a dare corpo a, provenienti in gran parte da fondi nazionali ed europei per un'area che comprende anche zone limitrofe.Di Maio ha dichiarato che "lafinanziaria per Taranto è didi investimenti e, al 24 aprile scorso, sono stati. Entro settembre ci sarà la possibilità di vederein fase di esecuzione, assegnati ai progetti". Il rilancio di Taranto passa da quattro assi: recupero della, il, ladell'area esterna al siderurgico e l'. Sono stati istituiti tre gruppi di lavoro per confrontarsi con gli enti locali a ritmi serrati.Un problema riguarda le, con il Ministro, che assicura: "In questa occasione sarà possibile ribadire con forza la voglia di annunciare pubblicamente ie ledella. Se si poteranno avanti i patti così come sono stati sottoscritti, non ci sarà nulla da temere".