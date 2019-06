Di Maio: su manovra faremo ciò che serve, dialogo con Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "i. Ovviamente avremo un, ma vogliamo farci rispettare. Lo, soprattutto con le politiche d`austerità, adesso serve un. Nessuno si metta in testa di tagliare i servizi agli italiani perché noi questo non lo permetteremo". Lo ha affermato il vicepremier e ministroin un'intervista al Corriere della Sera a proposito della manovra e il braccio di ferro con la UE."Il nostro obiettivo è- ha proseguito - ed è quello che faremo. Stiamo programmando una serie di tavoli per approfondire bene il tema. In questi giorni sto sentendo tante cose eche qualcuno pensasse dio dicendo di no alle detrazioni per le famiglie. Lo dico chiaramente: questo non lo permetterò.: non aumenta. L`avevo già promesso una volta e così è".Per quanto riguarda ilE, Di Maio ha riferito che "ancora, anzi non è stato ancora discusso". Di "Giorgetti lo scrivete voi" e "ad oggi non è arrivata nessuna richiesta ufficiale dalla Lega. Ad ogni modo l'importante è che l`Italia abbia un nome di alto profilo con un portafoglio come quello del bilancio o della concorrenza".Infine, suli cui si parla dopo l'esito delle ultime elezioni europee, il leader del M5S vuolea questo argomento "dopo due settimane di dialogo ritrovato con la Lega"."La riorganizzazione - ha detto - è doverosa ed è tra le nostre priorità:valorizzando i cittadini. L'ottica èquella di una, anche per questo sono stati organizzati gli incontri tra parlamentari esottosegretari. Non ci trovo nulla di male, anzi"."Ho visto personalmente Beppe (Grillo ndr) nei giorni scorsi. E poi ci sentiamo. Abbiamo condiviso l'idea di una evoluzione delMovimento senza abbandonare mai le nostre 5 stelle. La soluzione non è tornare alle origini ma guardare al futuro dell'Italia tra20 anni", ha concluso Di Maio.