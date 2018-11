© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio insiste sue smentisce il Presidente dell'INPSha detto il Vicepremier da Pomigliano d'Arco (Napoli), città in cui è cresciuto, a margine della presentazione di un protocollo firmato tra il Miur e l'Istituto Tecnico Barsanti. "Il reddito di cittadinanza parte a marzo, la pensione di cittadinanza parte tra gennaio e febbraio, quota 100 parte da febbraio 2019", lenonostante le obiezioni alla sostenibilità economica delle riforme arrivate da Bruxelles ed appunti dall'Istituto di previdenza sociale.Dunque continuano leda vari esponenti della maggioranza, ultimo il leghista. "E' inammissibile che il presidente di un organo di controllo vada tutti i giorni sui giornali a fare politica", le sue dichiarazioni.Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, i. In campagna elettorale sono state fatte, come abolire la povertà e cancellare la Fornero. Da quel momento le aspettative non sono state ridimensionate e il Governo non si sta misurando con i vincoli".c'è un gran numero di persone che matura i requisiti, e altri se ne aggiungeranno ogni anno, la spesa non può che aumentare.