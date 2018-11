© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsaranno regolati con. Lo ha confermato il vicepremierin una diretta Facebook, affermando che "chi dice che nella Legge di Bilancio non ci sono il reddito di cittadinanza e Quota 100, dice una sciocchezza"., ha precisato il Ministro, spiegando poi che per la complessità che mostrano le due misure non avrebbero potuto essere regolare nella legge di Bilancio.Rispetto alla, il vicepremier ha precisato che è, che si è insediato il 2 giugno.Di Maio ha parlato anche dellache verrà mantenuta solo sino al primo grado, sottolineando che è sempre stata "la norma dei furbi" e rappresenta "la vera rivoluzione della Giustizia".E sull'opposizione alla, il leader del M5S ha affermato, aggiungendo che l'opera è stata progettata "quando i soldi si buttavano".